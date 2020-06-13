Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi

Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı.

Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi, System.String[]

Sultanbeyli'de binanın çatısında çıkan yangın çevredeki iki binanın daha çatısına sıçradı. Yangının çıktığı binadaki vatandaşları kurtaran itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli'de saat 11.15 sıralarında iddiaya göre, iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki bir apartman ile işyerinin çatısına daha sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, yanan evlerini panik ve gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlarda da yangını söndürmek için hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken olayda can kaydı ya da yaralanma olmadı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika
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