Vatandaşlar yaralarını sarmaya başladı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dere yataklarının taşması sonrasında meydana gelen su taşkını ve heyelanın ardından vatandaşlar yaraları sarmaya başladı. İçmeler Köyü'nde işletmesi bulunan vatandaşlar da selin getirdiği moloz yığınlarını temizlemeye başladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve dağlarda heyelan oluşmasına neden oldu. Heyelan ve su taşkınları Gölyaka ilçe merkezinde, Yazıpınar Mahallesi, Zekeriyaköy, Kuyudüzü, Hacı Süleyman bey ve İçmeler köylerinde maddi hasara neden oldu. Ekipler dere yataklarında bulunan moloz yığınlarının çıkartılma çalışmasını yaparken, vatandaşlarda yaraları sarmaya başladı. İçmeler köyünde selin getirdiği moloz yığını ile çamurların temizleme çalışmasını yapmaya başladı. İçmeler köyünde işletmesi bulunan Ümit Doğan, bir anda sel sularının geldiğini işletmenin sular altında kaldığını belirterek: " Büyük bir afet atlattık. Çok zararımız yok Allah'a şükür. Bu kul yapısı değil, Allah yapısı. Yapacak bir şey yok artık. Tarım arazilerimizde ciddi sıkıntılar var. Ama burada çok bir şey yok. Molozların temizliğini yapıyoruz. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Ayrıca, İçmeler köyünde ekiplerde saha da temizlik çalışmalarına kepçelerle destek vermeye başladı. - DÜZCE