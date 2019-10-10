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Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi

43 dakika önce

Adana'da motosiklet kazasında yaralanan kişiye vatandaşlar elleriyle su içirdi.

Vatandaşlar yaralıya elleriyle su içirdi, System.String[]

Adana'da motosiklet kazasında yaralanan kişiye vatandaşlar elleriyle su içirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan 01 DJK 40 plakalı motosiklet, 01 V 5467 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosikletteki 2 kişi yaklaşık 10 metre sürüklendi ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine çevrede kazayı gören vatandaşlar, kaza yerine gelip yaralanan şahıslara elleriyle su içirdi.


Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaralanan şahıslar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışıp, küfretti. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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