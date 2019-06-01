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Vatandaşlar yavru karacaya sahip çıktı

1 saat önce

Vatandaşlar yavru karacaya sahip çıktıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tarafından gece yolda bulunan yavru karaca doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliğine teslim edildi.

Vatandaşlar yavru karacaya sahip çıktı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlar tarafından gece yolda bulunan yavru karaca doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliğine teslim edildi.
Recep Bekar ve arkadaşları ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Darboğaz Mahallesi'nden gelirken yolda buldukları yavru karacayı Bafra'ya getirerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak teslim etti. Karacayı teslim alan jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliği ile irtibata geçerek, doğal ortamına tekrar bırakılmak üzere çalışma başlatıldı.
Yavru karacayı yolda bulan Recep Bekar, "Darbogaz Mahallesi'nden gelirken bulduk. Yavrunun annesi yoktu. Annesini aradık bulamadık. Başına bir şey gelmesin diye Bafra'ya getirdik" dedi.
Fatih Bekar ise "Bunu fındıklıkta bulduk. Yabani hayvanlara bırakmak istemedik. Daha küçük yolunu zor yürüyor. Annesini aradık bulamadık" diye konuştu.
Vatandaşlar yavru karacaya sahip çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:17 Kaynak: İHA
Samsun, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bafra, Güncel
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