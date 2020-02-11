Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı - Son Dakika

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Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı
7 saat önce
Vatandaşların güvercinlere yem vermesi Yemlenen güvercinlerden görüntüler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:17 Kaynak: AA
Vatandaşların güvercinlere yem vermesi
Yemlenen güvercinlerden görüntüler
ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Sibirya soğuklarının yaşandığı Ardahan'da vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.
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