Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı - Son Dakika

Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı

7 saat önce

Vatandaşların güvercinlere yem vermesi Yemlenen güvercinlerden görüntüler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların güvercinlere yem vermesi

Yemlenen güvercinlerden görüntüler

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Ardahan'da vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.

Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:17 Kaynak: AA
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