Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmaları toplumda karşılık buldu. Areda Survey'in Şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre vatandaşların yüzde 62.2'si Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Türkiye sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasanın özlemini çekiyor. Darbe zihniyetinin ürünü olarak bilinen mevcut anayasa metni, günümüz Türkiyesi'nin ihtiyaçlarını karşılamakta da yetersiz kalıyor. Aslında yaşanan pek çok sorunun kaynağı da bu yetersizlikten geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bu duruma dikkat çekerek, 'yeni anayasa hazırlayalım' çağrısı toplumda da büyük yankı uyandırdı. Areda Survey'in Şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 62,2'si Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Areda Araştırma Şirketi'nin Şubat ayı Sosyometre araştırmasına 3245 kişi katıldı. 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50.2'si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 18.7'si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

"YENİLENELİM"

Araştırmada yer alan, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mıdır" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 62,2'si evet derken, yüzde 37,8'i de hayır diye cevapladı.

"Seçim barajı açmazı"

Araştırmada seçim barajına ilişkin kamuoyu algısına da ışık tutuldu. "Seçim barajı hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 46,5'i 'baraj yüzde 10 olarak devam etmeli' cevabını verdi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 25,9'u ise 'baraj kaldırılmalı' yanıtı verirken, vatandaşların yüzde 11,1'i 'baraj yüzde 5 olmalı' dedi. Soruya katılımcıların yüzde 8,1'i 'baraj yüzde 7 olmalı' derken, yüzde 6,9'u ise baraj yüzde 3 olmalı cevabı verdi. Diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1,6'da kaldı.

(İHA)