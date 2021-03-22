Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor - Son Dakika

Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor

22.03.2021 12:54
Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmaları toplumda karşılık buldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmaları toplumda karşılık buldu. Areda Survey'in Şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre vatandaşların yüzde 62.2'si Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Türkiye sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasanın özlemini çekiyor. Darbe zihniyetinin ürünü olarak bilinen mevcut anayasa metni, günümüz Türkiyesi'nin ihtiyaçlarını karşılamakta da yetersiz kalıyor. Aslında yaşanan pek çok sorunun kaynağı da bu yetersizlikten geliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bu duruma dikkat çekerek, 'yeni anayasa hazırlayalım' çağrısı toplumda da büyük yankı uyandırdı. Areda Survey'in Şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 62,2'si Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Areda Araştırma Şirketi'nin Şubat ayı Sosyometre araştırmasına 3245 kişi katıldı. 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50.2'si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 18.7'si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

"YENİLENELİM"

Araştırmada yer alan, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mıdır" şeklindeki soruya ise katılımcıların yüzde 62,2'si evet derken, yüzde 37,8'i de hayır diye cevapladı.

"Seçim barajı açmazı"

Araştırmada seçim barajına ilişkin kamuoyu algısına da ışık tutuldu. "Seçim barajı hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 46,5'i 'baraj yüzde 10 olarak devam etmeli' cevabını verdi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 25,9'u ise 'baraj kaldırılmalı' yanıtı verirken, vatandaşların yüzde 11,1'i 'baraj yüzde 5 olmalı' dedi. Soruya katılımcıların yüzde 8,1'i 'baraj yüzde 7 olmalı' derken, yüzde 6,9'u ise baraj yüzde 3 olmalı cevabı verdi. Diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 1,6'da kaldı.

(İHA)

Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa, Türkiye, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor - Son Dakika


Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı! Eşinin saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti İETT şoförü korona nedeniyle kapasitesi dolan otobüsün kapılarını açmadı, öfkeli vatandaşlar aracın önünü böyle kesti Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak
15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı 15 yıllık arkadaşının iş bulma vaadine inandı! İmzaladığı formla 158 bin dolar borçlandırıldı         
13:37
2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içiren amcadan pes dedirten savunma: Severek vuruyordum         
13:34
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu         
12:57
Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği bir meydan okuma değildir         
12:04
Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar         
11:52
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 13:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei