Üye Girişi
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı - Son Dakika

Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı

16.06.2021 11:23
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan sanılınca panik yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan kertenkele, ormanlık alana bırakıldı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binen İskender Doğan, yılana benzeyen hayvanın motor kaputuna girdiğini fark etti. Paniğe kapılan Doğan, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi.

MOTOR PARÇALARININ ARASINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, oluklu kertenkele olduğu belirlenen hayvanı özel aparatla motor parçalarının arasından çıkardı. Çevredekiler de çalışmayı izleyip, cep telefonuyla görüntüledi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Plastik bidona konulan oluklu kertenkele, ormanlık alana bırakıldı.

Oluklu kertenkele böyle yakalandı;

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı

İskender, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Serdar Ayse Aladağ: Oluklu kertenkele yılana çok benzediği için sık sık öldürülür. Çok uysal ve Tamamen zararsız olduğu için elinize alıp sevebilirsiniz bile. Bu canlıyı sakın öldürmeyin lütfen. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi 12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Bilgisayarının çalındığını iddia eden adamın, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girdiği ortaya çıktı 12:04 Bilgisayarının çalındığını iddia eden adamın, sigorta parası için kendi iş yerine hırsız gibi girdiği ortaya çıktı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı 11:57 Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor 11:34 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
13:24 Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile eşleşti         
13:24
Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum         
12:45
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?         
11:49
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement