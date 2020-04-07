Vatandaşlar yine 'sosyal mesafe' yasağını dinlemedi, kavgaya tutuştu - Son Dakika

Vatandaşlar yine 'sosyal mesafe' yasağını dinlemedi, kavgaya tutuştu

Sokak ortasında kavga eden iki kişiye toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi

KARABÜK - Karabük'te minibüs durağında henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren vatandaşlar 'sosyal mesafe' yasağına yine uymadı.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar sosyal mesafe yasağına rağmen kavgaya tutuştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Kavgayı ihbar alan bekçiler olay yerine koşarken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öte yandan iki gün önce Kemal Güneş Caddesi'nde sokak ortasından tartıştıktan sonra kavgaya tutuşan iki kişiye 'sosyal mesafe' kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Yine kent merkezinde bulunan bir evi kumarhaneye çeviren hane sahibine kabahatler kanunundan dolayı 3 bin 180 TL para cezası kesildi.