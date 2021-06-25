Vatandaşlar YKS'ye girecek öğrencilere konaklamaları için kapılarını açtı - Son Dakika

Vatandaşlar YKS'ye girecek öğrencilere konaklamaları için kapılarını açtı

HAKKARİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için kapılarını açtı.

Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi ve Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi bir külfetle karşılaşıyorlardı. Bu yıl ise sınav merkezi olan Yüksekova, sınava girecek öğrencilerin böyle sorunlarla karşı karşıya kalmayacak olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşıyor. İlçe halkı, çevre köy ve ilçelerden gelecek öğrencileri en iyi şartlarda ağırlamak için kolları sıvadı.

Gülcan Tekin adlı öğrenci, Yüksekova'nın sınav merkezi olarak belirlenmesinin hem vatandaşlar hem de öğrenciler açısından çok güzel olduğunu belirterek, "Önceki senelerde biz Hakkari il merkezi ve Van'a gidiyorduk ve okullarımızı bulamıyorduk. Yer konusunda çok sıkıntı çekiyorduk. Başka evlerde kalıyorduk. Ne kahvaltı yapabiliyorduk ne de uyuyabiliyorduk. Bu da sınav için negatif enerji oluşturuyordu. Şimdi ise Yüksekova'da sınava gireceğiz. Hemen hemen herkes tüm okulları biliyor ve rahatlıkla bulabiliyor. Dışarıdan gelen öğrenciler için de Yüksekovalı tüm vatandaşlarımız evlerinin kapılarını açtılar. Yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için biz de misafir etmeye ve ağırlamaya hazırız" dedi.

Otel sahibi Vefa Baskın da, üniversiteye geçiş sınavının Yüksekova'da yapılmasının çok güzel olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz daha önce Van ve Hakkari'ye gidiyordu. Yol ve konaklama sorunlarını çok yaşıyorlardı. Şükürler olsun şimdi kendi okullarında girecekler. Bizde otel sahibi olarak dışarıdan gelecek tüm öğrencilere yardımcı olacağız. Yüksekova halkı misafirperverliği ile nam salıyor. Öğrencilerimiz eskiden dışarı çıktığı zaman her konuda sıkıntı yaşıyorlardı. Bizde bu sıkıntıları bildiğimiz için dışarıdan gelen tüm öğrenci ve velilere kapımızı sonuna kadar açtık. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YKS'ye girecek olan Kamert Canan, sınavların Yüksekova'da yapılacak olmasından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Van'a gittiğimiz zaman strese giriyorduk. Nerde kalacağız diye telaş yapıyorduk. Şimdi ise böyle bir sıkıntımız olmayacak. Kendi evimizden kalkıp sınava gireceğiz. Dışarıdan gelen tüm öğrenciler için de kapımız açıktır. Sınava girecek herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

İşletme sahibi Necip Çapraz da, öğrencilerin bu hafta sonu sınava gireceğini belirterek, "Yüksekova potansiyeliyle öğrenci memleketi olma yolundadır. Dışarıdan gelecek tüm öğrencilere kapımız açık. Yüksekova misafirperverliğiyle bilinen bir memleket. İnşallah bu sınavlardan sonra Yüksekova da üniversitesine kavuşur. Esnaf olarak büyük bir sınav veriyoruz. Gelecek tüm öğrencilere yardımcı olma yolunda en iyi şekilde çalışıyoruz. Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin, başarılar diliyorum" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, YKS'nin Yüksekova'da yapılacak olmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Hem şehrin prestiji için hem de şehirde bulunan esnaf için çok önemli bir adım. Yüksekova sınav merkezi yapıldığı için tüm mülki amirlere teşekkür ederiz. Yüksekova'ya gelen tüm öğrencilere herkes evinin kapısını açtı. Tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.