Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti - Son Dakika
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Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti

11.03.2022 10:49

Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti Küçükçekmece ve Arnavutköy'de İETT otobüsleri yolda kaldı Küçükçekmece ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı.

Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti

Küçükçekmece ve Arnavutköy'de İETT otobüsleri yolda kaldı

İSTANBUL - Küçükçekmece ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsleri yolda kaldı. Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü yolcular böyle itti.

Küçükçekmece İkitelli'de sabah saatlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar zorluk çekerken, kimi sürücüler yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece ve Arnavutköy'de İETT otobüsleri de yolda kaldı. Küçükçekmece'de kara saplanan İETT otobüsünü araçtan inen yolcular itti. Yolcuların bir süre ittiği otobüs rampadan çıkıp yoluna devam etti. Arnavutköy'de kar engeline takılan İETT otobüsü kameraya böyle yansıdı.

Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti
Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti

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Küçükçekmece, İETT, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar yolda kalan İETT otobüsünü böyle itti - Son Dakika
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