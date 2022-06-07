Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu

Lüks aracın çevresinde toplanarak ittirdiler, başarılı olamadılar

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari, arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya çalıştı. O anlar kayıt altına alındı.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Ultra lüks spor otomobil markası Ferrari'nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan Ferrari'yi ittirdiği anlar yer aldı.