Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu - Son Dakika
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Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu

07.06.2022 10:04

Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu Lüks aracın çevresinde toplanarak ittirdiler, başarılı olamadılar Sakarya'nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari, arıza yaparak yolda kaldı.

Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu

Lüks aracın çevresinde toplanarak ittirdiler, başarılı olamadılar

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari, arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya çalıştı. O anlar kayıt altına alındı.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Ultra lüks spor otomobil markası Ferrari'nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı. Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı. Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan Ferrari'yi ittirdiği anlar yer aldı.

Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu
Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu

YORUMLAR
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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Kaynak: İHA

Sakarya, Sapanca, Ferrari, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vatandaşlar yolda kalan milyonluk Ferrari için seferber oldu - Son Dakika

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