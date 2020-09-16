Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: "Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki... - Son Dakika

Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: "Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki...

Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: "Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara biniliyor" "Araba pazarı değil sanki uçak pazarı" "Arabanın satış fiyatını yazarken elim titredi" Afyonkarahisar'da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması...

Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: "Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara biniliyor"

"Araba pazarı değil sanki uçak pazarı"

"Arabanın satış fiyatını yazarken elim titredi"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören vatandaşlar durumu tepki gösterirken, bir vatandaş ise tepkisini milyonlarca liraya mal edilip yapılan otobanlarda, yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara binildiği şeklinde dile getirdi.

Kentte kurulan ikinci el otomobil pazarındaki araç fiyatlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duruma tepki gösterdiler. Neredeyse 20 bin TL'nin altında araç olmadığı gözlenen pazarda 86 model bir araca ise 19 bin TL istenmesi vatandaşların tepkilerinin haklı olduğunu gözler önüne serdi.

Pazara araç satmaya ve sattıktan sonrada almaya gelen Mehmet Arık isimli vatandaş, pazar fiyatlarının çok yüksek olduğun ve ikinci el bir araç almak isteyenlerin en az 35-40 bini gözden çıkarmaları gerektiğini savundu. Arık, "90 model bir araba 20 bin TL'den başlıyor. Asgari tutardan bir araç için 35 bin TL ödemesi gerekiyor vatandaşın. Yani trafiğe çıkmaması gereken araçların yollarda olmasının nedeni fiyatların yüksek olması. Bunun sebebi de '0' otomobil gelmiyor, gelse de fiyatından dolayı vatandaş alamıyor. Milyonlarca liraya yapılan otobanlarda, yollarda vatandaş 30-40 yaşındaki hurda arabalara biniyor. Bu can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor, doğaya da zarar veriyor. Ama vatandaşa reva görülen bu ne yazık ki. Diğer şehirlere göre ise Afyonkarahisar'da fiyatlar yüksek" dedi.

"Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki"

Arda Öztürk isimli bir başka vatandaş ise kendi arabasının 70 bin TL'lik satış fiyatını yazınca elinin titrediğini dile getirerek, esprili bir dille olaya yaklaşarak şunları söyledi:

"Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki. Ben arabama 70 bin lira istedim ve kendim 68 bin liraya aldım. Alım satım yok şuanda. Çok kötü durum. Millet soruyor, alım satım sıfır. Bekliyoruz öyle. Fiyatlar her hata yükseliyor.

Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki...

Türk Lirası, Vatandaş, Otomobil, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artan ikinci el fiyatlarına ilginç yaklaşım: 'Milyonlarca liraya yapılan yollarda 30-40 yaşındaki... - Son Dakika Ekonomi

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