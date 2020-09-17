Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki Açıklaması - Son Dakika

Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki Açıklaması

Afyonkarahisar'da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören vatandaşlar durumu tepki gösterirken, bir vatandaş ise tepkisini milyonlarca liraya mal edilip yapılan otobanlarda, yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara...

Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki Açıklaması, System.String[]

Afyonkarahisar'da kurulan ikinci el otomobil pazarında fiyatların olması gerekeninin neredeyse yüzde 60 üstünde olduğunu gören vatandaşlar durumu tepki gösterirken, bir vatandaş ise tepkisini milyonlarca liraya mal edilip yapılan otobanlarda, yollarda 30-40 yaşındaki hurda arabalara binildiği şeklinde dile getirdi.

Kentte kurulan ikinci el otomobil pazarındaki araç fiyatlarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duruma tepki gösterdiler. Neredeyse 20 bin TL'nin altında araç olmadığı gözlenen pazarda 86 model bir araca ise 19 bin TL istenmesi vatandaşların tepkilerinin haklı olduğunu gözler önüne serdi.

Pazara araç satmaya ve sattıktan sonrada almaya gelen Mehmet Arık isimli vatandaş, pazar fiyatlarının çok yüksek olduğun ve ikinci el bir araç almak isteyenlerin en az 35-40 bini gözden çıkarmaları gerektiğini savundu. Arık, "90 model bir araba 20 bin TL'den başlıyor. Asgari tutardan bir araç için 35 bin TL ödemesi gerekiyor vatandaşın. Yani trafiğe çıkmaması gereken araçların yollarda olmasının nedeni fiyatların yüksek olması. Bunun sebebi de '0' otomobil gelmiyor, gelse de fiyatından dolayı vatandaş alamıyor. Milyonlarca liraya yapılan otobanlarda, yollarda vatandaş 30-40 yaşındaki hurda arabalara biniyor. Bu can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor, doğaya da zarar veriyor. Ama vatandaşa reva görülen bu ne yazık ki. Diğer şehirlere göre ise Afyonkarahisar'da fiyatlar yüksek" dedi.

"Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki"

Arda Öztürk isimli bir başka vatandaş ise kendi arabasının 70 bin TL'lik satış fiyatını yazınca elinin titrediğini dile getirerek, esprili bir dille olaya yaklaşarak şunları söyledi:

"Piyasa uçuk, araba pazarı değil uçak pazarı sanki. Ben arabama 70 bin lira istedim ve kendim 68 bin liraya aldım. Alım satım yok şuanda. Çok kötü durum. Millet soruyor, alım satım sıfır. Bekliyoruz öyle. Fiyatlar her hata yükseliyor." - AFYONKARAHİSAR

Türk Lirası, Vatandaş, Otomobil, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor
Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı         
07:19
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek         
22:38
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 07:33:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlar yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei