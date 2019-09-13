Vatandaşlara aşure ikramı

Yerköy ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Çarşı Camii önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.



Semerkand Vakfı'na bağlı Yerköy Gönül Deryası Eğitim, Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Çarşı Camii önünde kurdukları stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



Dernek Başkanı Çetin Öncül, dernek olarak her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını söyledi.



Aşure günü ve aşure ikramının önemine işaret eden Öncül, "Bir hadisi şerifte mealen 'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur', buyrulmaktadır. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allah birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir.



Aşure günü yapılması iyi olan ibadetler, oruç tutmak, sılayı rahim yapmak, sadaka vermek, çok selam vermek, insanları sevindirmek gibi güzel işleri düstur edinerek her yıl yapmakta olduğumuz aşure hayrını bu senede gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 300 kişilik hazırladığımız aşureyi cami cemaatine ikram ediyoruz." diye konuştu.



Vatandaşlar ise yaptığı açıklamada; "Allah kabul etsin. Derneklerimizin bu tür faaliyetleri bizleri mutlu ediyor. Aşure, birlikteliğin, dayanışmanın, paylaşma ve hoşgörünün aynı kapta bir araya gelerek bolluk ve berekete dönüşmesinin simgesi olmuştur. Bu vesile ile hemşerilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını ve muharrem ayını kutluyor aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. - YOZGAT