Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Devam Ediyor

Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Devam Ediyor

1 saat önce

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlatılan '5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür' kampanyası kapsamında 358 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Devam Ediyor, System.String[]
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile başlatılan '5 Plastik Şişe Getir, Bez Çantanı Götür' kampanyası kapsamında 358 yıllık tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açılan tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin avlusunda Cuma namazının ardından vatandaşlara bez çanta dağıtıldı. Plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtımı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, tarafından yapıldı.

Bez çanta dağıtımının ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, geçtiğimiz günlerde tekrar ibadete açılan Köprülü Mehmet Paşa Camisi'de Cuma namazının ardından bez çanta dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Safranbolu sıfır atıkta pilot bölge oldu. Sıfır atıkta bizim çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor. Seçim sürecinden sonra bu iş hızlanarak rayına oturacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri çeşitli ziyaretler yaptılar, altyapıyı tamamladık" dedi.

Ürkmezer, plastik şişeyle mücadele kapsamında bez çanta dağıtımına devam edileceğini ifade ederek, "Safranbolu, öncü ruhuna, öncü olmasına devam edecek. Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bu süreci olduğu gibi destekliyoruz. Safranbolu'daki vatandaşlarımızı daha da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, daha fazla vatandaşımızı plastik poşet yerine bez çantayla tanıştırmak için bu dağıtımı yaptık" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Köprülü, Plastik, Safranbolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi Marmaris'te Deniz Sarıya Boyandı, Gören Belediyeyi Aradı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Bez Çanta Dağıtımı Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]