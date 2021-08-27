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Vatandaşlara canlı müzik ile "aşı ol" çağrısı - Son Dakika

Vatandaşlara canlı müzik ile "aşı ol" çağrısı

27.08.2021 19:26

Vatandaşlara canlı müzik ile "aşı ol" çağrısı Erzincan'da kurulan mobil aşı çadırının önünde vatandaşlar canlı müzik eşliğinde aşı olmaya teşvik ediliyor.

Vatandaşlara canlı müzik ile "aşı ol" çağrısı

ERZİNCAN - Erzincan'da kurulan mobil aşı çadırının önünde vatandaşlar canlı müzik eşliğinde aşı olmaya teşvik ediliyor.

Erzincan'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlara randevusuz korona virüs (Covid-19) aşısı yapılırken Ordu Caddesi üzerine kurulan mobil aşı çadırının önünde ise konser eşliğinde vatandaşlar aşı olmaya ikna edilirken sağlık çalışanları moral buluyor.

Erzincan kent merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde sırası gelen vatandaşlar kimliğini göstererek aşı olabilirken randevu almadan yoldan geçen vatandaşlarda aşı ikna timleri tarafından ikna edilerek aşılaması yapılıyor. Özellikle işlerinin yoğunluğundan fırsat bulup hastaneye veya sağlık ocağına gidemeyen vatandaşlar kent merkezinde bulunan aşılama noktasına giderek burada korona virüs aşısını yaptırıyor.

Aşı olan vatandaşlardan 17 yaşında ki Esila Aktürk, yaşıtlarına aşı olmayı tavsiye ederek, "Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum ve yüz yüze eğitim almak istiyorum. Bu bir vatandaşlık görevi, sırası gelen herkes aşısını olsun" dedi. Aşı çadırında aşı olmak için gelen İrem Bingöl ise kendisinin aşı olmak istemediğini ancak eşinin ikna etmesi sonucu aşı olmaya geldiğini kaydetti.

Öte yandan Erzincan'ın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan aşı çadırının önünde canlı müzik yapan sanatçı gitarı eşliğinde hem çalıp hem söyleyerek, sağlık çalışanlarına moral oluyor ayrıca aşı olmak için tereddüt edenleri ikna etmeye çalışıyor. Yoldan geçenlerin ilgi odağı olan sanatçı vatandaşların taktirini topluyor. Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan ve Erzincan'ın yerel sanatçılarından olan Barış Polat biran önce konserlerin başlamasını istiyor. Polat, "Uzun süredir her taraf kapalı kaldı. Artık bitmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının çok zor durumda kaldıkları dönemler oldu. Gecelerini gündüzlerini katarak bize zamanlarını ayırdılar. Bu süreçte de bizim de elimizden gelen bir yetenek vardı. İnsanları çekebilmek için müzik yapmak istedim. Biran önce de bu hastalığın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan etkinlikten memnun olduğunu belirten vatandaşlar cep telefonlarıyla çalınan şarkıları kaydetti ve zaman zaman sanatçıya eşlik etti.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise yapılan etkinlikle ilgili, "Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla ve özellikle gençlere aşı teşviki amacıyla müzisyen arkadaşlar böyle bir taleple bize geldiler. Bizde bu talebi olumlu karşıladık. Burada canlı müzik yaparak özellikle gençlerde aşı teşvikini amaçlıyoruz. Arkadaşlar hem canla başla çalışan sağlık çalışanlarına moral motivasyon sağlamış oluyorlar hem de geçen hafta 16 yaş sınırına düştü aşı standımıza gençleri teşvik etmiş oluyorlar. 16 yaşın üzerindeki bütün vatandaşlarımıza ücretsiz ve randevusuz aşı yapabiliyoruz, şehrin birçok noktasında. Şehrin merkezine kurduğumuz aşı çadırında gençlerimizin ilgisini çekmek amacıyla arkadaşlarımız müzik yapıyorlar. Olumlu yansımaları oldu. Müzik yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevi olarak şehrin birçok noktasında ücretsiz ve randevusuz aşı olmaya davet ediyorum. İlimizde şu an ilk doz aşı olma hedef nüfus oranı yüzde 72 civarında ama özellikle gençlerimizde aşı olma oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. 18-24 yaş arası yüzde 50 civarında aşı oranımız var bu oranı artırmanın çaba ve uğraşı içeresindeyiz. Şehrin muhtelif yerlerinde bu hizmetimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara canlı müzik ile aşı ol çağrısı
Vatandaşlara canlı müzik ile aşı ol çağrısı
Vatandaşlara canlı müzik ile aşı ol çağrısı
Vatandaşlara canlı müzik ile aşı ol çağrısı

COVIRAN Bereket, Erzincan, Müzik, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşlara canlı müzik ile 'aşı ol' çağrısı - Son Dakika


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