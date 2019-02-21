Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

15 dakika önce

Kırıkkale Valiliği, son zamanlarda valiliğin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Kırıkkale Valiliği, son zamanlarda valiliğin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kendisini valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların, valilik ve birim müdürlerinin adını kullanıp çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engelliler için tekerlekli sandalye alımı gibi gerekçelerle para talebinde bulundukları bildirildi.

Valilik görevlilerinin vatandaşları arayarak yardım talebinde bulunmalarının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları gecikmeksizin valiliğimize, adli makamlara ve güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişimi hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:34 Kaynak: AA

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