Vatandaşlara drone yardımıyla evde kalmaları çağrısı yapıldı - Son Dakika

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Vatandaşlara drone yardımıyla evde kalmaları çağrısı yapıldı
6 saat önce
Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşları drone yardımıyla anonslar yaparak evde kalmaları konusunda uyardı.
Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşları drone yardımıyla anonslar yaparak evde kalmaları konusunda uyardı.
Polis, ilçede vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarmak için bu kez drone kullandı.
Dronedan yapılan anonsta, "Değerli Sultanbeyliler, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Sağlığın için evde kal Sultanbeyli." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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