Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı
Son Dakika Güncel Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı

Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı

1 saat önce

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara el yıkama eğitimi verildi.

Vatandaşlara el yıkama yöntemi anlatıldı, System.String[]

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara el yıkama eğitimi verildi.


Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlara el hijyeninin önemi ile el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kurulan stantta Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sıvı sabun ve su ille vatandaşlara uygulamalı olarak el yıkama yöntemlerini gösterdi. Eldeki mikroplardan kurtulmanın en iyi yöntemin, su ve sabunla doğru bir şekilde yıkamaktan geçtiğini belirten yetkililer, eğitimlerin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan el yıkama broşürlerini vatandaşlara dağıttı.


Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerin okullarda da devam edeceği bildirildi. - YOZGAT

İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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