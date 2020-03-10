Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği - Son Dakika
Son Dakika Yerel Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği - Son Dakika

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

36 dakika önce

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi Türkiye de ilk defa Muş İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında ailelerin iletişimlerinin...

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Muş'ta "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi

MUŞ - Türkiye de ilk defa Muş İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında ailelerin iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla kahvehanelerde bilgilendirme sohbetleri düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Muş İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli 12 uzman ve din görevlisi tarafından vatandaşlara aile içi iletişim konusu hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Uzmanlarca belirlenen 6 pilot kahvehanede akşam sohbetleri düzenleniyor. Aile içerisindeki geçimsizlik ve yıpranmış bağları onarmaya yönelik başlatılan sohbetlerde vatandaşlara çözüm önerileri sunuluyor. Projeyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli İmam Hatip Sinan Kaya, "Toplumun Temeli Ailedir, Ailen Senin Eserindir" projesi kapsamında 12 görevli gönüllüyle birlikte görev yaptıklarını söyledi. Projenin amacının aile içerisindeki geçimsizlikleri, yıpranmış bağları tekrar onarmak ve insanların bir nebzede olsa sıkıntılarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Kaya, "Kahvehanelerde insanlara dini rehberlik boyutunda rehberlik yapmaya çalışıyoruz. İnsanların sıkıntılarını dinliyoruz ve çalışma programlarımız dahilinde insanların ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışan vaize ve eğitim uzmanı hocalarımız bazı sıkıntıları olan ailelere giderek birebir rehberlik yapıyorlar. Bu projemiz Türkiye'de ilk defa yapılıyor" dedi.

Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:19:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlara kahvehanelerde aile için iletişim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]