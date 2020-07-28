Vatandaşlara kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yaz mevsiminde kan bağış sayısında azalma olduğunu ifade eden Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, konoravirüs sürecinde bağış sayısında düşüş yaşandığını dile getirdi. Günaydın, kanın acil olmayan ancak sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Yaz döneminde maalesef her sene olduğu gibi bağış sayısı az oluyor. Bir de üstüne bu koronavirüs süreci eklenince ister istemez stok seviyeleri düşük. Hastaneler elimizden geldiğince kan temin etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman dediğimiz gibi kan acil değil ancak sürekli ihtiyaçtır. O yüzden bu konuda birazcık daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Havalar sıcakken pek insanların kan bağışına uzak kalıyor. Ancak buna karşılık kan talebi düşmüyor. Kent merkezinde mobil kan bağış aracımız mevcut. Bunun yanı sıra Emniyet Müdürlüğü park alanında da kan bağışı devam ediyor. Bu konuda bize destek verenlere teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK