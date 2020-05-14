Vatandaşlara karaca yavrusu uyarısı - Son Dakika

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, karacaların yavrulama döneminin başlaması nedeniyle bu hayvanların yavrularının zarar görmemesi için vatandaşlardan dikkatli olmaları istenildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nisan sonu ve mayıs ayı başıyla birlikte bölgedeki karacaların yavrulama döneminin başladığı belirtildi.

Açıklamada, doğada terk edilmiş zannedilerek yavrulara sahip çıkma düşüncesiyle vatandaşların yardım etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Doğa da hiç bir canlının yavrusunu terk etmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Genelde iki yavru yapan karacalar oldukça ürkek ve tedirgin hayvanlar. Bu nedenle insan müdahalesi olunca bir yavrusunu alarak uzaklaşmaktadırlar." denildi.

İnsan tehlikesinin geçmesinin ardından annelerin yavrusunu tekrar almaya geldiğine işaret edilerek, şunlar aktarıldı:

"Bu nedenle kesinlikle terk edilmiş yavru zannedilerek yavrulara dokunulmamasını ve oradan uzaklaşmalarını vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Bize teslim edilen yavrular annesi olmadan yaşamaları çok da mümkün olmamakta. Zor şartlarda yaşasalar bile bir daha doğal ortamına adapte olamamaktadırlar."