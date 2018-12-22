Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı

Vatandaşlara Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı

7 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara Karbonmonoksit Zehirlenmesi Uyarısı, System.String[]
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu alanlarda broşür ve ilanlar dağıtarak bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Pazar yerleri, şehirler arası otobüs terminali, kıraathanelere karbonmonoksit zehirlenmesine karşı farkındalık oluşturulması için bilgilendirici afişlerin de asıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karbonmonoksit gazı, renksiz, kokusuz, tatsız, zehirli bir gazdır. En sık karbonmonoksit zehirlenme kaynakları yangın, soba, şofben, kapalı garaj, endüstriyel yanma olayları, maden kazalarıdır. Zehirlenmelerde, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik, bayılma, grip benzeri şikayetler, bilinç değişiklikleri, koma gibi şikayetler gözlemlenir. Zehirlenmede ilk yardım olarak sağlık ekiplerine bilgi verilmesiyle birlikte, rahat nefes alınabilecek bir yere, açık havaya çıkarılır. Cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır. Fiziksel egzersizler asgari düzeyde tutulur. Tedavinin köşe taşı oksijendir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:55 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
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