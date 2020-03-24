Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor - Son Dakika

Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor

6 saat önce

Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor Bu minibüste sağlıkçılardan ücret alınmıyor Bursa'da bünyesinde 94 minibüs bulunan ilçe kooperatifi araçlarına binecek yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü araçlarına almıyor.

Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor

Bu minibüste sağlıkçılardan ücret alınmıyor

BURSA - Bursa'da bünyesinde 94 minibüs bulunan ilçe kooperatifi araçlarına binecek yaşlılara kimlik sorup 65 yaş üstünü araçlarına almıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs sebebiyle ülkemizde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak kapsamında harekete geçen Mudanya Minibüs Kooperatifi araçlarına binmek isteyen ve 65 yaş üstü olduğunu tahmin ettikleri yaşlılara kimlik sorup yaşları 65 yaşı geçmiş olan yaşlıları araçlarına almıyor. Mudanya ilçesinden Bursa'ya ve ilçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan 94 minibüs araçlarının çamlarına astıkları yazılarla araçlarına 65 yaş üstü yolcuları almayacaklarını belirtiyor. Binmek isteyenleri ise rica ederek araçtan indiriyor. Bülent Yörü isimli minibüsçü ise aracına binen sağlıkçılardan ücret almıyor. Ayrıca minibüslerde tekli yolcu uygulamasına geçildi iki olan koltuklarda sürücüler tek kişi oturtarak yolculuk ediyor.

Minibüslerine 65 yaş üstü yolcuları almadıklarını ifade eden Mudanya Minibüs Kooperatifi Hareket Şefi Adem Rica, "Biz Mudanya Minibüsçüler Kooperatifi olarak 94 aracımızla hizmet veriyoruz. Devletimizin aldığı kurullara harfiyen riayet etmeye gayret ediyoruz. Araçlarımızda 65 yaş ve üstü yolcularımızı taşımıyoruz. Araçlarımıza binen yaşlı yolculara kimlik sorarak 65 yaş üstü olanları araçlarımıza almayarak evlerine gitmelerini söylüyoruz. Yolcu kapasitemizin altında yolcu taşımaya gayret ediyoruz. İkili olan koltuklara birer yolcu oturtuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını devletimizin arkasında durmasını bekliyoruz. Bizim sıkıntımız var bize yolcu sınırı getirildi yüzde 50 kapasiteyle çalışmak durumundayız. Gidip geldiğimiz yol uzak bir yol devletimizden mazot desteği bekliyoruz" dedi.

Minibüsçü Bülent Yörü; "Ben de aracıma binen yaşlılara kimlik sorarak 65 yaş üstü olanları aracıma almıyorum. Ayrıca benim kendi aracımla yaptığım bir uygulama var aracıma binen sağlıkçılardan da ücret almıyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara kimlik soruluyor, 65 yaş üstü minibüslere alınmıyor

Mudanya, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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