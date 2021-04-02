Vatandaşlara kolaylık adına HES kodlu anahtarlık - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi vatandaşların bir çok noktada gösterdiği HES kodunu kolaylaştırmak ve yoğunluğun önüne geçmek için HES kodlu anahtarlık dağıtımına başladı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi dönemindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından kamu hizmet binalarında, semt pazarlarında, berber, kuaför ve güzellik salonlarında, nikah ve düğün salonlarında, kütüphanelerde, spor salonlarında ve birçok noktada HES kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini kolaylaştırmak ve yoğunlukların önüne geçmek için tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına başlanıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da dağıtım noktasına gelerek vatandaşlara HES kodlu anahtarlıklarını verdi. Temin edilen yazılımla HES kodları, kare kod haline getiriliyor, kağıda basılıp anahtarlıkların içine yerleştirilerek vatandaşa anında teslim ediliyor. HES kodlu anahtarlık almak isteyen vatandaşlar Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alabilecekler. İlerleyen günlerde de Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, Merkezefendi Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Engelsiz Yaşam Akademisi, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi gibi birçok tesiste HES kodlu anahtarlık dağıtım standı kurulacak.

"Büyük kolaylık"

HES kodlu anahtarlığın pratik olduğunu ve vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak salgının döneminin ilk gününden bu yana gerek sosyal gerek fiziki birçok çalışmaya imza attık. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Çoğu noktada HES kodunun gösterilmesinin zorunlu olmasının ardından hemşehrilerimizin işini kolaylaştıracak ve uzun sıraların olmasını engelleyecek pratik bir çalışmayı hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin HES kodunun yer aldığı anahtarlıkların dağıtımına başladık. Bundan sonra hemşehrilerimiz telefonla, internetle, mesajla uğraşmadan bu anahtarlığı gösterip geçecekler. Merkezefendi Belediyesi olarak hayatı, bu zorlu süreci nasıl daha kolay hale getiririz diyerek çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her şey Merkezefendili hemşehrilerimiz ve Merkezefendimiz için" dedi. - DENİZLİ