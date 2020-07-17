Vatandaşlara maske, eczanelere ilaç poşeti dağıtıyoruz - Son Dakika

Vatandaşlara maske, eczanelere ilaç poşeti dağıtıyoruz

Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha başlattı.

Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha başlattı. İlçedeki tüm eczanelere ücretsiz ilaç poşeti dağıtılıyor.

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Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, paketler halinde hazırlanan poşetlerin eczanelere dağıtımını gerçekleştiriyor. İlçede bulunan 92 eczaneye 150 bin adet poşet dağıtılması planlanıyor.

Koronavirüs sürecinin henüz bitmediğini dikkat çekmek amacıyla "Kovid-19 Halen Aramızda" yazılı poşetleri teslim alan eczane esnafı ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini iletiyor.


Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara maske, eczanelere ilaç poşeti dağıtıyoruz - Son Dakika
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