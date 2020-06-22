Vatandaşlara maske ve sosyal medya uyarısı - Son Dakika

Vatandaşlara maske ve sosyal medya uyarısı

- Zonguldak'ta polis sokakta, Vali sosyal medyadan uyardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ve zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşları uyardı. Zonguldak Valiliği de sosyal medya hesabından il genelinde dışarıya çıkıldığında maske takmayan vatandaşlara 900 TL idari yaptırım cezası uygulanacağını kaydetti.

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri Zonguldak'ta da uygulanıyor. Maskesiz sokağa çıkma yasağının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uyulması konusunda vatandaşlar sık sık uyarılıyor. Banka önü ve cadde üzerinde sosyal mesafe uyarıları sürdürülüyor.

Öte yandan Zonguldak Valiliğince, sosyal medya hesabından maske kullanımı hatırlatıldı. Yapılan uyarıda, "İlimiz genelinde maske takmak zorunludur. Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde dışarıya çıkıldığında maske takmayan vatandaşlarımıza 900 TL idari yaptırım cezası uygulanacaktır" paylaşımında bulunuldu.