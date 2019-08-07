Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar
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Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar

8 dakika önce

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Belediyeye gelen vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz olsun istedik. Müzik eşliğinde işlerini hallederken, aynı zamanda da keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Vatandaşlara müzik eşliğinde hizmet veriyorlar, System.String[]

Menemen Belediyesi'nin, belediye binası girişinde başlattığı müzik dinletisi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

İzmir Menemen Belediyesi tarafından ana hizmet binası girişinde başlatılan müzik dinletisi uygulaması, hem vatandaşlardan, hem de belediye çalışanlarından büyük ilgi görüyor. Belediyeye gelen Menemenliler, müzik tınıları eşliğinde işlerini halletmenin mutluluğunu yaşarken, uygulamadan duydukları memnuniyeti de dile getiriyorlar. Belediye çalışanları da, müzik eşliğinde çalışmanın kendilerini rahat hissettirdiğini ifade etti.

"MÜZİKLE MOTİVE EDİYORUZ"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Müziğin, insan psikolojisi üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Sonuçta ruhun gıdası. Belediyeye gelen vatandaşlarımıza güzel bir sürpriz olsun istedik. Müzik eşliğinde işlerini hallederken, aynı zamanda da keyifli vakit geçirsinler istedik. Belediye çalışanı arkadaşlarımız da, gün içerisinde Menemen için çok çalışıyor ve yoruluyorlar. Bu onları da motive eden bir uygulama oldu" diye konuştu.

Serdar Aksoy, Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:46 Kaynak: Bültenler
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