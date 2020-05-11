Vatandaşlara psiko sosyal destek devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, birçok vatandaşa ulaşılarak uzman ekipler tarafından psikososyal destek hizmeti sunuluyor.



Korona virüs kadar korkusunun da tedavi gerektirdiğini söyleyen Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Evde kalan vatandaşlarımızın bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için il müdürlüğümüz olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.



Müdürlüğümüz tarafından korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında, evde bakım hizmetlerinden faydalanan engelli yaşlılarımıza, sosyal ve ekonomik destekten faydalanan ailelerimize, KYK Yurtlarında karantina altında bulunan vatandaşlarımıza, evinde karantina sürecine alınan ailelerimize, koronadan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, şehit yakınları ve gazilerimize, koruyucu ailelerimize, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan sokağa çıkma yasağı getirilen yaşlılarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirilmektedir.



Vatandaşımızın yaşadığı stresten doğan tüm olumsuz duyguları minimize edilirken, yaşanılan süreçle ilgili doğru bilgilendirmeler yapılmakta ve belirlenen çalışma takvimi içerisinde personelimiz tarafından kesintisiz bir şekilde hizmet verilmektedir.



Telefonla ulaştığımız vatandaşlarımıza bakanlığımızın hizmet modelleri anlatılarak, bunlar içerisinde vatandaşımıza uygun olan en iyi hizmet modeline yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Hizmet modellerimiz içerisine giren konuları il müdürlüğümüz olarak biz çözüme kavuşturuyor, aynı zamanda diğer kurumlarla irtibat sağlanarak çözüme ulaşma anlamında köprü görevi görüyoruz.



Hem bakanlığımız hem valiliğimiz, vatandaşlarımızın yüksek yararı düşünülerek daha rahat ve huzurlu günler geçirebilmeleri adına değişim ve dönüşüm çerçevesinde her gün yeni faaliyetleri hayata geçiriyor" diye konuştu. - ADIYAMAN