Üye Girişi
Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! - Son Dakika

Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!

20.02.2022 19:05

İstanbul'da Bakırköy Sahili'nde yaşanan olayda bir kişiyi ısıran köpeği yakalayıp minibüse koyan görevliler, çevredeki vatandaşların tepkisi ile burun buruna geldi. Bir kadın tartışma yaşadığı görevlilere "Ben hakimim sizin ağzınıza s...cağım" sözleriyle küfür ederken, bir grup vatandaş ise köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığını belirtti. Daha sonra iki grup arasında tartışma yaşandı.

Bakırköy Sahili'nde, sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı iddiası üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, sahile gelerek sahipsiz köpeği yakaladı ve minibüse koydu.

Saldırgan sokak köpeğini toplayan belediye görevlilerine çirkin küfür

GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR

Çevredekilerin bir kısmı, yıllardır aynı bölgede yaşayan köpeğin zararsız olduğunu ve minibüse konulurken kötü muamele edildiğini öne sürerek araçtan indirilmesi için görevlilerle tartıştı. Bir kadının belediye görevlilerine parmak sallayarak "Ben hakimim sizin ağzınıza s...cağım" şeklindeki küfrü kameralara yansıdı.

Saldırgan sokak köpeğini toplayan belediye görevlilerine çirkin küfür

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sahildeki vatandaşların bazıları ise köpeğin zararlı olduğunu ve sürekli birilerini ısırdığını iddia etti. Bir kişi de köpeğin parmağını ısırdığını söyledi. Köpeğin yakalanarak götürülmesine karşı çıkanlarla, yakalanmasını isteyenler arasında tartışma çıktı.

Bir süre devam eden tartışmayı özel güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı. Köpek ise müşahede altında tutulmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

YORUMLAR
500
Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! Sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı Sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı KÖPEĞİN OYNARKEN YUTTUĞU PLASTİK TOP, AMELİYATLA ÇIKARTILDI KÖPEĞİN OYNARKEN YUTTUĞU PLASTİK TOP, AMELİYATLA ÇIKARTILDI

Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement