Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı! - Son Dakika

Bakırköy Sahili'nde, sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı iddiası üzerine harekete geçen Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, sahile gelerek sahipsiz köpeği yakaladı ve minibüse koydu.

GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR

Çevredekilerin bir kısmı, yıllardır aynı bölgede yaşayan köpeğin zararsız olduğunu ve minibüse konulurken kötü muamele edildiğini öne sürerek araçtan indirilmesi için görevlilerle tartıştı. Bir kadının belediye görevlilerine parmak sallayarak "Ben hakimim sizin ağzınıza s...cağım" şeklindeki küfrü kameralara yansıdı.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sahildeki vatandaşların bazıları ise köpeğin zararlı olduğunu ve sürekli birilerini ısırdığını iddia etti. Bir kişi de köpeğin parmağını ısırdığını söyledi. Köpeğin yakalanarak götürülmesine karşı çıkanlarla, yakalanmasını isteyenler arasında tartışma çıktı.

Bir süre devam eden tartışmayı özel güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı. Köpek ise müşahede altında tutulmak üzere hayvan barınağına götürüldü.