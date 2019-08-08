Vatandaşlara sokakta "et çekme" uyarısı
51 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, sokakta kıyma çekiminin hem yasak hem de hijyenik olmadığını belirtti.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:42 Kaynak: AA
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, sokakta kıyma çekiminin hem yasak hem de hijyenik olmadığını belirtti.
Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kurban etlerini kıyma çektirirken, işinin ehli kasaplara gitmeleri ve gelişigüzel merdiven altı olarak tabir edilen mekanlarda etlerini çektirmemeleri gerektiğini ifade etti.
Bu tarz yerlerin hijyenik olmadığını aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı
gelince kıyma makinesi alanlar mahalle aralarında, bakkalda, manavda, nalburda hemen et çekmeye başlıyor. Vatandaşlarımızı kendi sağlıkları açısından sokak aralarında kıyma çektirmemeleri konusunda uyarıyoruz. Et kıyımında bıçak ve kıyma makinesi hijyen kurallarına uygun olmalıdır. Bir kısım insanlar et makinesini kurbandan kurbana bodrumdan çıkarıp kıyma çekmektedir. Kurbandan kurbana kullanılan makineleri küf bağlamaktadır. Kasaplar ise soğutma sistemli makinelerini sürekli temizliğini yaparak kullanıyorlar. Vatandaşlarımızı bu yönde tercih yapmaya davet ediyoruz."
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada