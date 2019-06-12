Vatandaşlara temel yaşam desteği verildi
4 saat önce
Yozgat'ta vatandaşlara temel yaşam desteği ve tıkanmada ilk yardım eğitimi verildi.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
'ta vatandaşlara temel yaşam desteği ve tıkanmada ilk yardım eğitimi verildi. Cumhuriyet Meydanı
'nda gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İlkyardım öğretmeni Servet Soytemiz, öğrencilere ve ailelerine temel yaşam desteği ve tıkanma gibi vakalarda ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Verilen eğitimi öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar da ilgi ile dinledi.
Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlkyardım öğretmeni Servet Soytemiz, "Amacımız ülkemizde her yıl gerçekleşen trafik kazalarında 5 bin kişinin ilk 10 dakikada öldüğü görülmüş.
Farkındalık oluşturmak amacıyla temel yaşam desteği ve tıkanmada ilk yardım konusunda eğitim yapmak istedik. Aynı zamanda kurulan standımızda beslenme eğitimi, obezite, diyabet gibi konularda öğrencilerimize ve katılımcılara bilgilendirme yapmaya çalıştık" dedi. - YOZGAT
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