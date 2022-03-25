Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
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Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

25.03.2022 21:02

Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılması - Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldıKarabük'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri

Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılması - Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Karabük'te Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Köprübaşı ve Esentepe camilerinin önünde vatandaşlara 3 bin 500 defne, ceviz, ıhlamur ve kestane fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, vatandaşlara orman ve ağaç sevgisini aşılamayı hedeflediklerini bildirdi.

Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı
Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı
Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı

YORUMLAR
500
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orman haftası, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlara ücretsiz 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
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