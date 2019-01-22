Vatandaşlara Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
58 dakika önce
İzmit Belediyesi, ilçe halkına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.
İzmit Belediyesi
, ilçe halkına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.
İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara aile danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmeti veriliyor. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içinde bulunan İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezinde görevli psikolog, vatandaşların bireysel ve ailesel problemlerine çözüm arıyor. Vatandaşlardan ücret alınmayan hizmetten geçen yıl içerisinde 335 kişinin yararlandığı açıklandı. Yetkililer 2018 yılında Aile Rehberlik Merkezi'nde 178 aile danışmanlığı, 157 bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Randevu talebinde bulunmak isteyen vatandaşların telefon ile hafta içi randevu oluşturabiliyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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