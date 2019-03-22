Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ve ağaçlandırma şefliği tarafından, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 500 selvi, 5000 ıhlamur, 4500 ceviz, 1500 fıstık çamı ve 5000 badem fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Boyabat'ta halka ücretsiz fidan dağıttıklarını 2019 yılında Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde toplamda 533 bin fidan diktiklerini söyledi. Vatandaşlardan fidanları evlerinin önüne ya da bahçelerine dikmelerini istediklerini ifade eden Çelik, "Bugün burada Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlarımıza ücretsiz 500 selvi, 5000 ıhlamur, 4500 ceviz, 1500 fıstık çamı ve 5000 badem fidanı dağıtımı yaptık. Vatandaşlar, fidan dağıtımına yoğun ilgi gösterdiler. Amacımız, halkımıza yeşili sevdirmek ve korumalarını sağlamaktır. Fidanları alan vatandaşlarımız kimi bahçelerine, kimi mezarlıklara, kimileri de köylerine götürerek dikiyorlar" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

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