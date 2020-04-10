Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

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Ücretsiz maske dağıtımı

Vatandaşlara maske dağıtımı

Görevlilerin uyarılarda bulunması - Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti ve sokakları yıkadı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kentte Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu ile Tokat Belediyesi iş birliğiyle 5 noktada ücretsiz maske dağıtıldı.

Görevliler, vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.