Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı - Son Dakika

Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

ADIYAMAN'da Eczacılar Odası tarafından 60 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı."Biz Bize yeteriz Türkiye" kampanyasına destek vermek için Adıyaman Eczacılar Odası başkanlığı Demokrasi Parkında stant açarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Oda yöneticilerinden Ziya Yücel Kılınç, kampanyaya destek olma amacıyla ücretsiz 60 bin adet maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti.