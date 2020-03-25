Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı - Son Dakika

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Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı
6 saat önce
Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması
Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları
Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj
MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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