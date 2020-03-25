Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Erdemli'de bir esnafın vatandaşlara ücretsiz dezenfekten dağıtması

Dezenfaktan alan vatandaşların konuşmaları

Tarım ilaçları satışı yapan Bilal Gür ile röportaj

MERSİN - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Erdemli ilçesinde de bir firma, vatandaşlara ücretsiz olarak bin litre dezenfektan dağıttı.