Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir'de ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir'de ortaya çıktı - Son Dakika

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir'de ortaya çıktı

6 saat önce

İstanbul'da gecekondu mahallelerinde içi para dolu zarfları evlere bırakan ve mahallelinin veresiye defterlerini satın alan hayırsever, bu kez Ataşehir'de ortaya çıktı.

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir'de ortaya çıktı, System.String[]

İstanbul'da gecekondu mahallelerinde içi para dolu zarfları evlere bırakan ve mahallelinin veresiye defterlerini satın alan hayırsever, bu kez Ataşehir'de ortaya çıktı. Hayırsever vatandaş ile yanındakiler, evlere içerisinde bin TL olan zarflar bıraktı, mahalledeki çocuklara da harçlık verdi.


İstanbul'da daha önce farklı ilçelerdeki gecekondu mahallelerine giderek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine içerisinde içi para dolu zarf bırakan, bakkallardaki veresiye defterini satın alarak vatandaşın borcunu ödeyen hayırsever bu sefer Ataşehir Yenisahra'da ortaya çıktı. Gecekondu mahallesine giden hayırsever ile beraberindeki yaklaşık 10 kişi, gecekondu evlerde oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı. Hayırsever, mahalledeki çocuklara da 100 ile 300 lira arasında değişen harçlıklar dağıttı. Ayrıca mahalledeki bazı bakkallara giden hayırseverin, borcu olan vatandaşların borçlarını ödediği öğrenildi.


Mahallede yaşayan bir vatandaş, "Bakkala gitti dedi ki milletin borcunu sileceğim. Birkaç kişinin borcunu silmiş. Para dağıtmış" dedi.


Mahallede bakkal işleten vatandaş, "35 senedir burada bakkalım böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bir vatandaş geldi kaç kişinin borcu var dedi. Zarf bıraktı. Çekti gitti. Gecekondulara yardım etti. İki kişinin de borcunu kapattı" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi
Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

Son Dakika Haberleri
19:16 İstanbul'daki kız öğrencilerden Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Son Dakika
19:14 Merkel'den ABD'nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali - Son Dakika
19:14 Yüzündeki doğum lekesi ve küçüklük fotoğraflarıyla gerçek ailesini arıyor - Son Dakika
19:12 Kahramanmaraş 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı - Son Dakika
19:12 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir'de ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]