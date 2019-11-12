Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara yardım eden hayırsever Tuzla'da ortaya çıktı
Son Dakika Genel Vatandaşlara yardım eden hayırsever Tuzla'da ortaya çıktı - Son Dakika

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Tuzla'da ortaya çıktı

6 saat önce

- Vatandaşın market borçlarını ödedi, evlere zarf içerisinde bin lira bıraktıİSTANBUL - Daha öncesinde Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip yardımda bulunan hayırsever bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi.

- Vatandaşın market borçlarını ödedi, evlere zarf içerisinde bin lira bıraktı

İSTANBUL - Daha öncesinde Beyoğlu ve Başakşehir'de ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyip yardımda bulunan hayırsever bu kez Tuzla'daki vatandaşları sevindirdi. İlçedeki bakkalları gezerek vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, bazı evlere de içinde bin lira bulunan zarflar bıraktı.

Beyoğlu ve Başakşehir'deki mahallelerde bakkalların veresiye defterlerini satın alan ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine gece vakti içinde bin lira bulunan zarflar bırakan hayırsever vatandaş, bu sefer Tuzla'da ortaya çıktı. Mimar Sinan ve Şifa Mahallelerinde bakkalları gezen hayırsever vatandaş, vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı, ayrıca gecekondu bölgelerindeki bazı evlere de içerisinde bin lira bulunan zarflar bırakarak yardımda bulundu. Hayırsever kişinin karşılaştığı çocuklara 50'şer lira harçlık verdiği de öğrenildi.

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini satın aldığı marketi sahibi, "Vatandaş geldi buraya. Biz yardımda bulunuyoruz, borçları ödemek istiyoruz dedi. Borcunu veremeyen sıkışık olamayan var mı diye sordu. Bilgisayarımdan liste çıkarttım, kapılarına gittik, kapı kapı dolaştık. 6 noktada birebir görüşme yaptık Onlara borcunu verdi. Hem de bir miktar para verdi" dedi.

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Tuzla'da ortaya çıktı

Başakşehir, Beyoğlu, Tuzla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:06 Kaynak: İHA
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