Son Dakika Haberleri: Vatandaşlara Yönelik Ekonomik Destekler Artarak Devam Ediyor"

Vatandaşlara Yönelik Ekonomik Destekler Artarak Devam Ediyor"

27 dakika önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, vatandaşlara yönelik ekonomik desteklemelerin artarak devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşlara Yönelik Ekonomik Destekler Artarak Devam Ediyor
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, vatandaşlara yönelik ekonomik desteklemelerin artarak devam ettiğini bildirdi.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun her kesimine kolaylıklar sağlayacak şekilde yeni uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılla birlikte müjdeler verdiğini hatırlatan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Yapılacak desteklemelerin başında insanca yaşamanın kaçınılmaz gerekçelerinden olan elektrik faturalarında yapılacak yardımlar geliyor. Tarımsal faaliyetlere katkı sağlayacak teşvik ve desteklemelerin artması ve kredi kartı borçlarının ödenmesine yönelik düzenleme toplumda büyük sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu ekonomi destekleme programı takipçisi olduğumuzu bu programın halkımızı rahatlatacak şekil de bilgilendirme noktasında gerekenleri yapacağız.

Yeni destek paketiyle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kWh saate elektrik tüketimini karşılanacak. Vatandaşımızın hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun ister 24 ay ister 60 ay vade ile Ziraat Bankasından alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 üzeri çalışanı olan işyerleri için 3 puan olan desteği 5 puana çıkartılacak. Ocak ayında fark ödemesi buğday, mısır ve çeltik için 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira olarak üreticiler dağıtılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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