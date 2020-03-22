Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı (Semt pazarı) - Son Dakika

Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)

6 saat önce

Semt pazarında alışveriş Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla röportaj Zabıtanın kimlik kontrolü İSTANBUL - Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)

Semt pazarında alışveriş

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla röportaj

Zabıtanın kimlik kontrolü İSTANBUL - Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)

Vatandaşlara Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı (Semt pazarı)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:19 Kaynak: AA

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