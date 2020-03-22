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Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)
6 saat önce
Semt pazarında alışveriş Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla röportaj Zabıtanın kimlik kontrolü İSTANBUL - Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)
Semt pazarında alışveriş
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla röportaj
Zabıtanın kimlik kontrolü İSTANBUL - Vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı (Semt pazarı)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:19 Kaynak: AA
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