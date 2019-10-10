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Vatandaşlara zehirli mantar uyarısı

21 dakika önce

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, vatandaşlara kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulundu.

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Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, vatandaşlara kültür mantarı tüketilmesi önerisinde bulundu.

Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada yetişen zehirli mantarın tüketildiğinde ölüme varan sonuçları olduğuna işaret etti.

Doğadan yetişen mantarların zehirli ya da zehirsiz olduğunun belirlenmesinin güç olduğunu vurgulayan Binbir, vatandaşlara kültür mantarı tüketmelerini tavsiye etti.

Bölgede görülen yağışların ardından doğada bol miktarda mantar yetiştiğini belirten Binbir, "Doğada yetişen çeşitli cinste mantarlar var. Bu mantarlar, yapı ve renk yönüyle birbirine benzediğinden zararsız olan mantarların ayırt edilmesi oldukça güç. Zehirlenme doğal alanda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların tüketilmesinden kaynaklanıyor. Mantar zehirlenme belirtileri arasında kusma, ishal, bağırsak krampları, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları, görme bozuklukları, çarpıntı geliyor. Doğadan toplanan bilinmeyen mantarları tüketmek yerine kültür ya da istiridye mantarı tüketmek daha sağlıklı olacaktır." dedi.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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