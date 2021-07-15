Son dakika haberi... Vatandaşlardan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haberi... Vatandaşlardan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi

Gelen son dakika haberlerine göre Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı da ziyaret ediyor.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı da ziyaret ediyor. Vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar anısına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında yapılan anıtı ziyaret ediyor. Anıta gelerek, dua eden vatandaşlar, mekanının fotoğraflarını da çekiyor. Kentin farklı yerlerinden İstanbul'a gelen öğrenciler ise anıtı gezerek, bilgi alıyor. Vatandaşlar, anıt içinde kurulu ses sisteminden yükselen selaları da dinliyor. Anıtı ziyaret eden vatandaşların birçoğu, yakında bulunan Hafıza 15 Temmuz'u da geziyor.

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