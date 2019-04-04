Son Dakika Haberleri: Vatandaşlardan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Vatandaşlardan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

32 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Rasim Arı'ya , vatandaşların hayırlı olsun ziyareti sürüyor.

Vatandaşlardan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]

Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlar, Başkan Arı'yı tebrik edip,başarılı olması yönünde de temennilerini iletiyorlar.

Belediye Başkanı Rasim Arı' da vatandaşların gösterdiği yakınlığın ve duyarlılığın her şeyin üzerinde olduğunu dile getirerek "Biz sadece gönlümüzüvekalbimizi değil, kapımızı daaziz bildiğimiz hemşehrilerimize açıyoruz. Onların istek, dilek ve temennileribizim yol haritamızın ana çizgileri olacak. Hakça, adaletçe hizmetler üretip, hiçbir ayrım yapmadan eşit düzeyde belediye hizmetlerimizden her bir bireyin yararlanmasına azami gayreti göstereceğiz. Halkımıza hizmet etmek için gayret bizden, tevfikAllah' tandır. Belediyemize kadar gelip, bizlerle gönül bütünlüğü oluşturan hemşehrilerime kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:09 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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