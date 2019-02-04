Vatandaşlardan Başkan Çelik'e Yoğun İlgi

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkanı adayı olan Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP teşkilatları ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu yoğun ziyaret programları gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediye Başkanı adayı olan Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP teşkilatları ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu yoğun ziyaret programları gerçekleştirdi. Mahalle ziyaretleri esnasında vatandaşlar Başkan Çelik'e yoğun ilgi gösterdi.



Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP teşkilatları ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Selimşahlar, Aşağıçobanisa, Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Ahmet Nalbant, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve her iki partinin yöneticileri de eşlik etti.



Yapılan ziyaretler esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Çelik, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana hemen hemen her gün vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye özen gösterdik. Mesaimizin büyük çoğunluğunu yine halkımızın arasında geçirdik. Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olduk. Bugün de Cumhur İttifakımızın tarafları olan AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile birlikte Selimşahlar, Aşağıçobanisa, Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretler esnasında vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah halkımızın yanında halkımız ile iç içe olmaya devam edeceğiz." dedi.



Mahalle ziyaretleri esnasında Sancaklıbozköy'de Anadolu Yörükleri ve Deveciler Federasyonu tarafından düzenlenen Deve Güreşleri Festivaline katılan Başkan Çelik ve beraberindeki heyet, festivale katılan vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan Çelik festival alanında fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla da tek tek hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

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