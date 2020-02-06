Vatandaşlardan belediyeye su baskınına karşı önlem çağrısı - Son Dakika
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Vatandaşlardan belediyeye su baskınına karşı önlem çağrısı

6 saat önce

İZMİR'de, dün yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından şehirde hayat normale döndü.

Vatandaşlardan belediyeye su baskınına karşı önlem çağrısı, System.String[]

İZMİR'de, dün yaşamı olumsuz etkileyen lodos ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından şehirde hayat normale döndü. Denizin taşması sebebiyle dükkanlarını su basan esnaflar, bir daha aynı durumun yaşanmaması için belediyeye önlem alınması çağrısında bulundu.

İzmir'de dün meydana gelen ve saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos ve fırtına sebebiyle vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Lodos sebebiyle Karşıyaka ve Konak'ta deniz taşarken, zaman zaman etkili olan sağanağın da etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kordonboyu'nda bulunan dükkanların birçoğunu su basarken, esnaf dükkanlarına giren suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Lodos ve fırtına ulaşımı da etkiledi. Vapur seferleri iptal edilirken, tramvay seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Caddelerde biriken sular nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği kentte, şiddetli rüzgardan bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Gece saatlerinde lodos ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Deniz ve tramvay seferleri normal seyrine dönerken, göle dönen caddeler ekipler tarafından temizlendi. Kordonboyu'nda bulunan ve su basan işletmelerde de sular tamamen tahliye edildi. Denizin taşmasıyla birlikte yol kenarında biriken çöpler de sabahın erken saatlerinden itibaren ekipler tarafından toplandı.

'ÇEKPASLARLA SAVAŞ VERDİK'

İşyerlerini su basan Kordonboyu esnafı, hemen her yağmurda bu tarz sorunlar yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 6 bin lira zararları olduğunu söyleyen Umut Akbaş (26), "Denizden taşan sular dükkanımızın bahçesine doldu. Artık dükkanlarımız göle dönmesin istiyoruz. Kordonboyu için felaket bir akşam yaşadık. Bu konuda esnafın yanında olmak gerekiyor. Çünkü hemen her kış aynı şeyi yaşıyoruz. Dün 5-6 bin lira zararımız oldu" dedi.

Esnaf Azad Adsay (25) ise,  "Dün meydana gelen su basması sebebiyle çok mağdur olduk. Çekpasları alıp Kordonboyu'nda suyla savaş verdik. Her yağmurda sularla boğuşuyoruz. Yetkililerin artık bu duruma el atması gerekiyor. Yağmur sebebiyle müşteri de alamadık. Neyse ki şimdilik dünden pek eser kalmadı" ifadelerini kullandı.

POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Lodos ve fırtınanın etkisini yitirdiği İzmir'de, gün boyu poyrazın etkili olacağı öğrenildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, aralıklarla etkili olacak sağanağın geceden itibaren karla karışık olarak devam edeceği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağı ifade edildi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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