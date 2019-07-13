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Vatandaşlardan Beyazgül'e teşekkür

3 saat önce

Şanlıurfa'nın önemli sorunlarından biri olan Kale Eteğindeki evlerin kamulaştırılmasını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e vatandaşlar teşekkür etti.

Vatandaşlardan Beyazgül'e teşekkür, System.String[]
Şanlıurfa'nın önemli sorunlarından biri olan Kale Eteğindeki evlerin kamulaştırılmasını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e vatandaşlar teşekkür etti.

Seçim öncesinde Zeynel Abidin Beyazgül'ün söz verdiği ve 'ilk önceliğim' dediği Kale Eteğinde 283 konut ve 17 işyerinin kamulaştırma işlemleri ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlanarak kamulaştırması başlıyor. 32 bin 100 metrekarelik alanda fizibilite çalışmalarının tamamlandığı Kale Eteğindeki evlerin kamulaştırılması, Zeynel Abidin Beyazgül sayesinde sonuçlandı.

Beyazgül'ün göreve geldiği günden beri önemli girişimleri olduğunu belirten mahalle sakinleri de, yıllardır süren bir soruna Başkan Zeynel Abidin Beyazgül göreve gelir gelmez ilgilenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından dolayı Başkan Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA
Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Kale, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
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