Vatandaşlardan devriye gezen polis ekibine sevgi gösterisi - Son Dakika

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Vatandaşlardan devriye gezen polis ekibine sevgi gösterisi
6 saat önce
Vatandaşlardan devriye gezen polis ekibine sevgi gösterisi.
Vatandaşlardan devriye gezen polis ekibine sevgi gösterisi
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:19 Kaynak: AA
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