Üye Girişi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi - Son Dakika

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

31.05.2021 22:15

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi Vatandaş sebze fideleri içinde domatese ve bibere daha çok talep gösteriyor Pandemi ile beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların sayısı arttı Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe...

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

Vatandaş sebze fideleri içinde domatese ve bibere daha çok talep gösteriyor

Pandemi ile beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların sayısı arttı

Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe ve balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştiriyor

ESKİŞEHİR - Havaların ısınmasıyla birlikte bağ ve bahçelerde ekim dikim faaliyetleri başlarken, küçük de olsa ekime müsait alanı olan vatandaşların bu yıl en çok domates ve bibere yoğun talep gösterdiği belirtiliyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların, sebze fidelerine olan ilgisi arttı. Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe ve balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştiriyor. Özellikle fazla verim alınan fide bitkileri tercih edilirken, vatandaş şu an ekim zamanı olması dolayısıyla domates ve biber fidelerine talep gösteriyor. Bu sebeple fide satışlarının artması, satıcıların yüzünü güldürdü. Çok fazla çeşidi olan fideler, vatandaşlar yetiştireceği yerin durumuna göre satın alıyor.

"Domates ve biber fidelerine yoğun talep var"

Eskişehir'de meyve ve sebze fidancılığı yapan Gökhan Yemencioğlu, gelen talepten memnun olduğunu dile getirdi. Yemencioğlu 3 senedir fide satışlarının artışta olduğunu söyledi. Vatandaşın özellikle son zamanlarda domates ve biber fidelerine daha çok ilgi gösterdiğini belirten Yemencioğlu, "Şu anda domates, biber ve sebze fidelerine yoğun talep var. Tam ekiliş zamanındayız. Vatandaşlar son zamanlarda hobi olarak saksı içinde balkonunda ve bahçesinde yetiştirmek kaydıyla talep gösteriyor. Domatesin Nisan, Mayıs ve Haziran ayının 15'ine kadar ekimleri devam ediyor. Son 3 senedir bayağı bir yoğunluk var. Üç sene öncesine kadar bu kadar talep yoktu. Vatandaşlar kendi bahçelerini ne kadar güzelleştirebilirim diye çaba gösteriyor. İnsanlar bunun için ne emekten kaçıyor ne de yoruluyorlar. Vatandaşlar hazır fideyi toprakla buluşturuyorlar" diye konuştu.

"15-20 kilogram arasında verim alınabiliyor"

Gökhan Yemencioğlu alınan fidenin suyunun düzenli verildiği sürece güzel verim alınabileceğinden bahsetti. Vatandaşın balkonda ve bahçede yetiştirmek için farklı domatesleri tercih ettiğini söyleyen Yemencioğlu şu şekilde konuştu:

"Suyunu eksik etmedikleri sürece sıkıntı çıkmıyor. Gerçekten güzel verim alıyorlar. Fideyi alan komşusuna, arkadaşına söylüyor. Bu sebeple talep daha da artıyor. Tabi ki de satılan fidenin kalitesi de önemli. Ortalama bir fideden 2 veya 3 ay içerisinde 15-20 kilogram arasında verim alınabiliyor. Domatesin de çeşitleri var. Pembesi, erik domatesi, çeri domatesi gibi. Şu an en çok oturak domatesi ve köy domateslerine rağbet var. Balkon yetiştiriciliği yapanlar ise sırık domatesi tercih ediyorlar."

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

Eskişehir, Pandemi, Domates, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. İlhan normalleşme kararlarını değerlendirdi! Umut dolu mesajlar verdiler Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı Fenerbahçe'nin genç yıldızına GS TV ekranlarında övgü yağdı Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Eyüp Yeşilyurt başkanlığa aday oldu Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti         
22:40
Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi? Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?         
22:11
Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu         
21:52
Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı         
21:34
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı         
21:19
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor         
20:43
Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı         
19:18
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 22:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement